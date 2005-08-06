steps

Гость steps

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание дизайна для сайта РГНФ

    $50

    Заказ на оригинальный дизайн для сайта Российский гуманитарный научный фонд - www.rfh.ru Дизайн желательно в стиле РФФИ - www.rffi.ru Пожалуйста побольше ИНДИВИДУАЛЬНОЙ графики. Я имею ввиду желательно индивидуализированный, меньше напоминающий готовые темплейты. Легкость (нетяжелость) дизайна приветствуется. Только опытные мастера.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Баннеры для разных проектов

    $50

    Ценится небанальная работоспособная идея баннера. Нужны красивые и кликабельные баннеры. Заказов много разных размеров. Бюджет маленький жмотнический. Оригинальные идеи оплачиваются лучше.

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание дизайна для сайта Шар-Град

    $50

    Заказ на дизайн для сайта Шар-Град - www.shar-grad.ru Пожалуйста побольше ИНДИВИДУАЛЬНОЙ графики. Я имею ввиду желательно индивидуализированный, меньше напоминающий готовые темплейты. Легкость (нетяжелость) дизайна приветствуется.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад