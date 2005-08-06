Заказ на оригинальный дизайн для сайта Российский гуманитарный научный фонд - www.rfh.ru Дизайн желательно в стиле РФФИ - www.rffi.ru Пожалуйста побольше ИНДИВИДУАЛЬНОЙ графики. Я имею ввиду желательно индивидуализированный, меньше напоминающий готовые темплейты. Легкость (нетяжелость) дизайна приветствуется. Только опытные мастера.
- $50Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Ценится небанальная работоспособная идея баннера. Нужны красивые и кликабельные баннеры. Заказов много разных размеров. Бюджет маленький жмотнический. Оригинальные идеи оплачиваются лучше.Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Заказ на дизайн для сайта Шар-Град - www.shar-grad.ru Пожалуйста побольше ИНДИВИДУАЛЬНОЙ графики. Я имею ввиду желательно индивидуализированный, меньше напоминающий готовые темплейты. Легкость (нетяжелость) дизайна приветствуется.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт18 лет назад