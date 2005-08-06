Заказ на оригинальный дизайн для сайта Российский гуманитарный научный фонд - www.rfh.ru Дизайн желательно в стиле РФФИ - www.rffi.ru Пожалуйста побольше ИНДИВИДУАЛЬНОЙ графики. Я имею ввиду желательно индивидуализированный, меньше напоминающий готовые темплейты. Легкость (нетяжелость) дизайна приветствуется. Только опытные мастера.