Ключевые навыки:

PERL. ООП; регулярные выражения; многопоточные/многопроцессные приложения и их взаимодействие

MySql – сложные, вложенные запросы; innodb; репликация; администрирование

UNIX – общие знания, shell, администрирование основных компонентов, большей частью опыт с SUSE

HTML, XML, CSS, XSLT, JS, AJAX, C# .net.

Программирование сайтов. Программирование высоконагруженных, многопоточных мультисерверных сервисов

Навыки графического дизайна (Photoshop, Fireworks, Illustrator).

Образование основное

2004 – МИРЭА Вычислительные машины системы и сети

Разработки:

Паук поисковой системы

Последние 1.5 года работаю в проекте по созданию поискового движка по ру-нету. Непосредственно занимаюсь

1. системой, которой предстоит скачать русский сегмента интернета и поддерживать его актуальность.

2. различными компонентами по анализу данных, как то поиск зеркал, мусорных сайтов, дублей и т.д. – на огромных массивах данных

3. автоматизацией и синхронизацией работы компонентов поисковой машины (рассчет ссылочного ранжирования, генератор xml, индексация и т.д.)

кому интересно что такое "паук": en.wikipedia.org/wiki/Web.. , interdrinkex.ru/_misc/bae..

как работает поиск вообще: infolab.stanford.edu/~bac..

VD.INDUSTRIAL

Этот движок, – универсальное решение для создания систем управления контентом для веб-сайтов средней сложности, был разработан специально для студии "VD-Labs" и сейчас применяется в ней при создании практически всех сайтов.

Объектная идеалогия движка дает возможность создавать системы управления контентом для сайтов со сложной структурой за минимальные сроки. Имеет более 60 внедрений.

Букмекерское ПО

Комплекс ПО для обеспечения полнофункциональной работы букмекерской конторы