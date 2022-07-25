steshalisetskaya

занимаюсь созданием карточек для маркетплейсов(wildberries, ozon)Создаю карточки любой сложности по низкой цене без дополнительной оплаты за поправки!朗Прайс:инфографика 1 фото 120-150р( зависит от сложности)От 3-х фоток-100р/штСрок выполнения: от 2 часов до двух дней, в зависимости от загруженностиОт вас требуется:1)характеристика товара2)фото в хорошем качестве3)размеры макета4)ваши пожелания, референсСоздаю карточки по 50% предоплатеПо вопросам в личные сообщенияВозможны и срочные заказы