steve-juney

Степан Сорока steve-juney

 
26 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Лучший из лучших

 Нет ничего не возможного для человека который действительно желает чего то достичь. 

Как я работаю:

  • Получаю ТЗ, разбираюсь в нем, разбиваю его на маленькие задачи.
  • Приступаю к работе. После выполнения каждой небольшой задачи, может быть нескольких - сообщаю о движении процесса Вам.
  • После выполнения половины задач я беру половину денег. Это в том случае если вы новый заказчик. Если же вы постоянный заказчик то оплату могу принять так как вам будет удобно.
  • После того как закончил работу - отправляю все файлы Вам, Вы в них разбирается. ищет баги. Все найденые баги я поправляю и на этом хепиенд ^^
  • При необходимости выполняю некоторые правки, если они существенные и занимают больше 1-го часа моего времени - я делаю их за дополнительную плату, после чего я свободен и с деньгами. А Вы доволен и с качественно выполненным заказом.
Кто я и что я умею:

Меня зовут Степан, честно говоря мне не очень нравиться мое имя. Я уже около 2х с половиной лет работаю на фрилансе как front-end разработчик, за это время, хоть и лениво но, я дошел до уровня Middle Front-end. Как по мне это круто, но мне этого не достаточно (я слишком самокритичен). Так же в последнее время начал изучать back-end. Уже продвинулся до Junior PHP разработчика. И конечно же мне этого недостаточно, вообще хотелось бы знать и ументь абсолютно все :3

По части Front-end мои навыки выглядят приблизительно вот так:

  • HTML5 / CSS3
  • DOM
  • JavaScript / Ajax
  • jQuery
  • SASS
  • Twitter Bootstrap
  • Zend Foundation ~
А по части Back-end мои навыки выглядят приблизительно вот так:

  • PHP / MySQL
  • MVC
  • OOP
  • Base Laravel ~
  • Yii2 -- в процессе изучения
Программы которые я использую:

  • XAMPP
  • PHPStorm 10.0
  • SmartFTP
  • Adobe Photoshop CC
  • WorkBench
  • GitHub
Мои контакты:

Skype (всегда включен): stepan.soroka2

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 (099) 229-89-57 (Украина, Киев);

PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLBootstrapjQueryAjaxYiiSASSPhotoshop