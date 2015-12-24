steve-juney

Лучший из лучших
Нет ничего не возможного для человека который действительно желает чего то достичь.
Как я работаю:
- Получаю ТЗ, разбираюсь в нем, разбиваю его на маленькие задачи.
- Приступаю к работе. После выполнения каждой небольшой задачи, может быть нескольких - сообщаю о движении процесса Вам.
- После выполнения половины задач я беру половину денег. Это в том случае если вы новый заказчик. Если же вы постоянный заказчик то оплату могу принять так как вам будет удобно.
- После того как закончил работу - отправляю все файлы Вам, Вы в них разбирается. ищет баги. Все найденые баги я поправляю и на этом хепиенд ^^
- При необходимости выполняю некоторые правки, если они существенные и занимают больше 1-го часа моего времени - я делаю их за дополнительную плату, после чего я свободен и с деньгами. А Вы доволен и с качественно выполненным заказом.
Меня зовут Степан, честно говоря мне не очень нравиться мое имя. Я уже около 2х с половиной лет работаю на фрилансе как front-end разработчик, за это время, хоть и лениво но, я дошел до уровня Middle Front-end. Как по мне это круто, но мне этого не достаточно (я слишком самокритичен). Так же в последнее время начал изучать back-end. Уже продвинулся до Junior PHP разработчика. И конечно же мне этого недостаточно, вообще хотелось бы знать и ументь абсолютно все :3
По части Front-end мои навыки выглядят приблизительно вот так:
- HTML5 / CSS3
- DOM
- JavaScript / Ajax
- jQuery
- SASS
- Twitter Bootstrap
- Zend Foundation ~
- PHP / MySQL
- MVC
- OOP
- Base Laravel ~
- Yii2 -- в процессе изучения
- XAMPP
- PHPStorm 10.0
- SmartFTP
- Adobe Photoshop CC
- WorkBench
- GitHub
Skype (всегда включен): stepan.soroka2
E-mail: [email protected]
Телефон: +38 (099) 229-89-57 (Украина, Киев);