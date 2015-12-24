steve-juney

Лучший из лучших

Нет ничего не возможного для человека который действительно желает чего то достичь.

Как я работаю:

Получаю ТЗ, разбираюсь в нем, разбиваю его на маленькие задачи.

Приступаю к работе. После выполнения каждой небольшой задачи, может быть нескольких - сообщаю о движении процесса Вам.

После выполнения половины задач я беру половину денег. Это в том случае если вы новый заказчик. Если же вы постоянный заказчик то оплату могу принять так как вам будет удобно.

После того как закончил работу - отправляю все файлы Вам, Вы в них разбирается. ищет баги. Все найденые баги я поправляю и на этом хепиенд ^^

При необходимости выполняю некоторые правки, если они существенные и занимают больше 1-го часа моего времени - я делаю их за дополнительную плату, после чего я свободен и с деньгами. А Вы доволен и с качественно выполненным заказом.

Меня зовут Степан, честно говоря мне не очень нравиться мое имя. Я уже около 2х с половиной лет работаю на фрилансе как front-end разработчик, за это время, хоть и лениво но, я дошел до уровня Middle Front-end. Как по мне это круто, но мне этого не достаточно (я слишком самокритичен). Так же в последнее время начал изучать back-end. Уже продвинулся до Junior PHP разработчика. И конечно же мне этого недостаточно, вообще хотелось бы знать и ументь абсолютно все :3

По части Front-end мои навыки выглядят приблизительно вот так:

HTML5 / CSS3

DOM

JavaScript / Ajax

jQuery

SASS

Twitter Bootstrap

Zend Foundation ~

PHP / MySQL

MVC

OOP

Base Laravel ~

Yii2 -- в процессе изучения

XAMPP

PHPStorm 10.0

SmartFTP

Adobe Photoshop CC

WorkBench

GitHub

Skype (всегда включен): stepan.soroka2

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 (099) 229-89-57 (Украина, Киев);