stevejobs_legacy

Здравствуйте, меня зовут Владислав, 19 лет. Берусь за любую работу, которую могу выполнить. Очень ответственно отношусь к работе, дисциплинирован.

Личные навыки:

1. Качественный монтаж видео (youtube в том числе)

2. Владение фотошопом, на высоком уровне

3. Копирайтинг

4. Работа с текстами

5. Ведение соц. сетей

6.Понимание алгоритмов для продвижение в соц. сетях

7. С гаджетами на ты

8. Знание английского, турецкого и татарского языков на высоком уровне

Личные качества:

1. Ответственность

2. Дисциплинированность

3. Умение работать в команде

4. Быстрое обучение и усвоение материала

5. Гибкость в подходах к работе

6. Умение договариваться

7. Исполнительность