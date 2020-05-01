stevejobs_legacy

Здравствуйте, меня зовут Владислав, 19 лет. Берусь за любую работу, которую могу выполнить. Очень ответственно отношусь к работе, дисциплинирован.
Личные навыки:
1. Качественный монтаж видео (youtube в том числе)
2. Владение фотошопом, на высоком уровне
3. Копирайтинг
4. Работа с текстами
5. Ведение соц. сетей
6.Понимание алгоритмов для продвижение в соц. сетях
7. С гаджетами на ты
8. Знание английского, турецкого и татарского языков на высоком уровне
Личные качества:
1. Ответственность
2. Дисциплинированность
3. Умение работать в команде
4. Быстрое обучение и усвоение материала
5. Гибкость в подходах к работе
6. Умение договариваться
7. Исполнительность
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