stevewonder

Дизайн сайтов любой сложности, разработка логотипов и фирменных стилей.
- рисую на ПК, планшете и руками...
- обработка фото, коллаж, фотомонтаж...
- все для сайта (баннеры, шапки и ...)
- слайдшоу, ролики, презентации, интро...
- шаблоны для Mambo-Joomla и прочие тумбы-юмбы, Shop Script Premium, WordPress, Dle, ShopCms, ...
- фирменный стиль
- сайты под ключ
Работаю качественно и, если есть такая возможность, быстро. (Возможность работать быстро напрямую зависит от своевременного предоставления материала и ТЗ).
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