stevewonder

Дизайн сайтов любой сложности, разработка логотипов и фирменных стилей.

- рисую на ПК, планшете и руками...

- обработка фото, коллаж, фотомонтаж...

- все для сайта (баннеры, шапки и ...)

- слайдшоу, ролики, презентации, интро...

- шаблоны для Mambo-Joomla и прочие тумбы-юмбы, Shop Script Premium, WordPress, Dle, ShopCms, ...

- фирменный стиль

- сайты под ключ

Работаю качественно и, если есть такая возможность, быстро. (Возможность работать быстро напрямую зависит от своевременного предоставления материала и ТЗ).