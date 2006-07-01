HTML-верстальщик

Образование:

2009 — Тверской государственный университет, Прикладной математики и киберненетики/Информационные технологии

Профессиональный опыт

HTML-верстальщик

04.2010-* Молнет , Информационные технологии/системная интеграция

HTML-вёрстка, проектирование интерфейсов

Сервис-инженер

08.2009–03.2010 СервисКомп , Информационные технологии/системная интеграция

Сервисное обслуживание частных клиентов, выезд.

Системный администратор

01.2008–08.2009 ОЦ НИТ , Информационные технологии/системная интеграция

Администрирование класса открытого доступа (домен под управление Windows 2003 Server);

организация и поддержка терминальной системы (Linux, ALTSP).

Поддержка пользователей.

Модератор-консультант

07.2006–12.2007 GD Team ,

Модерирование, техподдержка..

Ключевые навыки

Владею:

- валидной версткой (HTML4/XHTML1.1, CSS2)

- JavaScript

- Photoshop, The Gimp (разбор макетов)

- имею опыт создания небольших сайтов на базе CMS (Wordpress, MaxSite, Drupal, Joomla и др.)

Программирую на:

- python, bash, c/c++,

- php (начальный уровень)

- perl/ruby/java, django (малые знания).

Дополнительно:

- исполнителен, грамотен, быстро обучаем;

- терпим, коммуникабелен.

Кроме того, из прошлого опыта работы:

Администрирую:

- ОС (Windows, UNIX),

- веб-сервера (apache, nginx),

- базы данных (mysql, postgresql),

- терминальные системы.