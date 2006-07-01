Образование:
2009 — Тверской государственный университет, Прикладной математики и киберненетики/Информационные технологии
Профессиональный опыт
HTML-верстальщик
04.2010-* Молнет , Информационные технологии/системная интеграция
HTML-вёрстка, проектирование интерфейсов
Сервис-инженер
08.2009–03.2010 СервисКомп , Информационные технологии/системная интеграция
Сервисное обслуживание частных клиентов, выезд.
Системный администратор
01.2008–08.2009 ОЦ НИТ , Информационные технологии/системная интеграция
Администрирование класса открытого доступа (домен под управление Windows 2003 Server);
организация и поддержка терминальной системы (Linux, ALTSP).
Поддержка пользователей.
Модератор-консультант
07.2006–12.2007 GD Team ,
Модерирование, техподдержка..
Ключевые навыки
Владею:
- валидной версткой (HTML4/XHTML1.1, CSS2)
- JavaScript
- Photoshop, The Gimp (разбор макетов)
- имею опыт создания небольших сайтов на базе CMS (Wordpress, MaxSite, Drupal, Joomla и др.)
Программирую на:
- python, bash, c/c++,
- php (начальный уровень)
- perl/ruby/java, django (малые знания).
Дополнительно:
- исполнителен, грамотен, быстро обучаем;
- терпим, коммуникабелен.
Кроме того, из прошлого опыта работы:
Администрирую:
- ОС (Windows, UNIX),
- веб-сервера (apache, nginx),
- базы данных (mysql, postgresql),
- терминальные системы.