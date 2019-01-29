stfrl

Светлана stfrl

 
56 летРоссия/Тверь
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Новичок

Чем я могу быть полезна?

Получив в марте 19-го сертификат об окончании удаленного обучения копирайтингу, около года работаю с одним заказчиком. В свободное время пишу рерайт-статьи для сайта информационно-строительной тематики. Стремлюсь к четкому выполнению заданий, а также срокам их исполнения. Использую все возможные источники, включая видео от мастеров. Докапываюсь до сути. Уникальность статей поддерживаю на 100% значении, добиваясь при этом их читабельности. 

В процессе обучения делала первые шаги в:

  • написании LSI и SEO текстов, инфостатей, постов, текстов на главную, для категорий ИМ, карточек товаров;
  • оформлении текстов согласно типографике;
  • работе с HTML-языком;
  • сборе ключевых слов, тематических фраз в Пиксель Тулс, wordstat;
  • подгонке текстов под требуемые значения параметров (уникальность, тошнота);
  • уникализации картинок;
  • создании лендингов;
  • использовании для проверки сайтов Орфограммка, Главред, text.ru, etxt.ru, advego.
Присуща тяга к изучению нового. 

Моё портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1DQhvzjHKwxfOLcaLQPOj06gVI8g7YLCD

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Отзывы заказчиков
SED49
Елена 
74 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Нужно писать информационные тексты на тему "Натяжные потолки"
Очень ответственно и творчески подошла к выполнению задания. Текст написан в соответствии с ТЗ развернуто и информативно. Рекомендую не бояться привлекать новичков к работе.
Очень приятный в общении человек. Терпеливый заказчик, спокойно разъяснила нюансы работы, поддержала в трудный момент. Лучший наставник новичкам. Работу проверила быстро. Рекомендую всем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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