Новичок
Чем я могу быть полезна?
Получив в марте 19-го сертификат об окончании удаленного обучения копирайтингу, около года работаю с одним заказчиком. В свободное время пишу рерайт-статьи для сайта информационно-строительной тематики. Стремлюсь к четкому выполнению заданий, а также срокам их исполнения. Использую все возможные источники, включая видео от мастеров. Докапываюсь до сути. Уникальность статей поддерживаю на 100% значении, добиваясь при этом их читабельности.
В процессе обучения делала первые шаги в:
- написании LSI и SEO текстов, инфостатей, постов, текстов на главную, для категорий ИМ, карточек товаров;
- оформлении текстов согласно типографике;
- работе с HTML-языком;
- сборе ключевых слов, тематических фраз в Пиксель Тулс, wordstat;
- подгонке текстов под требуемые значения параметров (уникальность, тошнота);
- уникализации картинок;
- создании лендингов;
- использовании для проверки сайтов Орфограммка, Главред, text.ru, etxt.ru, advego.
Моё портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1DQhvzjHKwxfOLcaLQPOj06gVI8g7YLCD
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Портфолио
- О натяжных потолках99 просмотров
- Про обои89 просмотров
- Про машины76 просмотров
- Про недвижимость94 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Очень ответственно и творчески подошла к выполнению задания. Текст написан в соответствии с ТЗ развернуто и информативно. Рекомендую не бояться привлекать новичков к работе.
Ответный отзыв
Очень приятный в общении человек. Терпеливый заказчик, спокойно разъяснила нюансы работы, поддержала в трудный момент. Лучший наставник новичкам. Работу проверила быстро. Рекомендую всем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.