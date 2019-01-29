Новичок

Чем я могу быть полезна?

Получив в марте 19-го сертификат об окончании удаленного обучения копирайтингу, около года работаю с одним заказчиком. В свободное время пишу рерайт-статьи для сайта информационно-строительной тематики. Стремлюсь к четкому выполнению заданий, а также срокам их исполнения. Использую все возможные источники, включая видео от мастеров. Докапываюсь до сути. Уникальность статей поддерживаю на 100% значении, добиваясь при этом их читабельности.

В процессе обучения делала первые шаги в:

написании LSI и SEO текстов, инфостатей, постов, текстов на главную, для категорий ИМ, карточек товаров;

оформлении текстов согласно типографике;

работе с HTML-языком;

сборе ключевых слов, тематических фраз в Пиксель Тулс, wordstat;

подгонке текстов под требуемые значения параметров (уникальность, тошнота);

уникализации картинок;

создании лендингов;

использовании для проверки сайтов Орфограммка, Главред, text.ru, etxt.ru, advego.

Присуща тяга к изучению нового.

Моё портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1DQhvzjHKwxfOLcaLQPOj06gVI8g7YLCD