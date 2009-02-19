Разработка:
Разработаю триггер/процедуру/запрос под MS SQL Server 2000; для несложных БД (около, 5 сущностей) выполню проектирование базы/подготовлю скрипты создания элементов схемы.
Взаимодействие с заказчиком:
- для выполнения заданий по проектированию и созданию БД с нуля, за исключением совсем тривиальных баз, потребуется ТЗ.
- для выполнения заданий по разработке/исправлению ошибок элементов уже существующей схемы - потребуется
модель существующей базы в некотором виде (наприме в R.Rose), либо - подробная ФС, в идеале - доступ к стенду
с работающей базой.
Тестирование:
Возьмусь за тестирование интранет-приложений. Есть существенный опыт тестирования систем документооборота на Documentum.
Взаимодейтвие с заказчиком:
Потребуется доступ к вашим стендам тестирования + доступ к ФС, ТС и прочим постановкам.
Почта: [email protected]
ICQ:420898039