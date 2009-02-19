Разработка:

Разработаю триггер/процедуру/запрос под MS SQL Server 2000; для несложных БД (около, 5 сущностей) выполню проектирование базы/подготовлю скрипты создания элементов схемы.

Взаимодействие с заказчиком:

- для выполнения заданий по проектированию и созданию БД с нуля, за исключением совсем тривиальных баз, потребуется ТЗ.

- для выполнения заданий по разработке/исправлению ошибок элементов уже существующей схемы - потребуется

модель существующей базы в некотором виде (наприме в R.Rose), либо - подробная ФС, в идеале - доступ к стенду

с работающей базой.

Тестирование:

Возьмусь за тестирование интранет-приложений. Есть существенный опыт тестирования систем документооборота на Documentum.

Взаимодейтвие с заказчиком:

Потребуется доступ к вашим стендам тестирования + доступ к ФС, ТС и прочим постановкам.

Почта: [email protected]

ICQ:420898039