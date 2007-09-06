Опыт работы в области интернета - более 7 лет.
Примеры работ в области веб-программирования и веб-дизайна. Своя сms, свои веб-ресурсы.
Основной профиль: занимаюсь поисковым продвижением сайтов. Вывод сайтов на первые позиции в поисковых системах.
Работаю в интернет-агентстве Санкт-Петербурга, сильно в заработке не нуждаюсь, но то, за что берусь, делаю добросовестно. Предпочитаю анонимность, поскольку Питер - город небольшой.
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- Раскрутка и продвижение сайта330 просмотров