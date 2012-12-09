Есть сайт http://luckmode.com/ Здесь проходят розыгрыши. Есть страница с товаром который разыгрываем. Например: http://luckmode.com/action/view?id=102 Сейчас на данный момент через api показывается сколько поставлено лайков и репостов с записи с ВКонтакта. Нужно сделать, что бы подсчет был по всем соц. ...
Мои Гарантии: Персональный аттестат BL 75.
Мои контакты:
skype: shahwaska
vk: vk.com/shahwaz
icq: 253786
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен человек который сможет оценить, выявить и исправит ошибки сайта. Как дизайна так и всего сайта в целом. Так же вся критика по дизайну, если что то можете доработать, скажите. По всем вопросам можете писать сюда: или ...Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Вот страниа товара: http://yukond.ru/index.php/product/view/1/23 При нажатии на фото открывается всплывающее окно с изображением. Но например второе фото ( инструкция ) нечитабельна в таком формате. В оригинале все фото очень больших размеров. Нужно в Lightbox, добавить ссылку "Увеличить ещё" ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
[url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyukond.ru%2Findex.php%2Fproduct%2Fview%2F1%2F3]http://yukond.ru/index.php/product/view/1/3[/url] Инструкция открывается в маленьком формате и ничего не видно, хоть размер фото очень большой. Можно что то придумать?Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно освежить дизайн сайта на Wordpress. Особо много делать не нужно, добавить красивый фон и не много покрасивей шапку сделать. Сайт интернет магазин. Кто разбирается в этом, оставьте контакты, свяжусь с подробностями. (Вместе с установкой).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен логотип для нашей фирмы. Тематика у нас следующая: сыр, молоко, масло и все такое в этом роде. Нужно что то в этом стиле; https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491a1/GPh_hECe0Hg.jpg https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491b5/6YdJGneExO8.jpg https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491ab/Yhm7e6sDYDo.jpg Кто может придумать что то интересное?Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно скопировать блок ТОП 10 с данного сайта: http://megashara.com/ И установить на UCOZ сайт. Можно через информеры. Или же просто отправить мне html документ для самостоятельной установки. Вроде как работа легкая, жду предложений.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Нужен красивый макет на музыкальную тему, в черно-синих цветах, не большой, не стандартный. + Верстка под ucoz. Страницы: главная, каталог файлов (материалы), контакты, новости и события. + плеер на главную страницы с плей листом. Сроки не более ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток. Требуется верстка Макета под UCOZ, качественно и быстро. Сам дизайн: (так же в архиве картинки) http://cs416124.userapi.com/v416124037/12b3/C7EF_bSkxxA.jpg http://cs416124.userapi.com/v416124037/12a9/SMglEPv2aLs.jpg Нужно: Главная страница, Страница Треков (плеер), Страница Материала, Страница Новостей. От Вас требуется: Цена, Сроки, Гарантии, Отзывы (работы). Мои Гарантии: Персональный ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад