stigma88

Шахваз stigma88

 
30 летРоссия/Тольятти
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Мои Гарантии: Персональный аттестат BL 75.

Мои контакты:

skype: shahwaska

vk: vk.com/shahwaz

icq: 253786

  • Доработать скрипт API (подсчет лайков и репостов с соц. сетей)

    Есть сайт http://luckmode.com/ Здесь проходят розыгрыши. Есть страница с товаром который разыгрываем. Например: http://luckmode.com/action/view?id=102 Сейчас на данный момент через api показывается сколько поставлено лайков и репостов с записи с ВКонтакта. Нужно сделать, что бы подсчет был по всем соц. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проанализировать сайт и выявить ошбки и исправить.

    Нужен человек который сможет оценить, выявить и исправит ошибки сайта. Как дизайна так и всего сайта в целом. Так же вся критика по дизайну, если что то можете доработать, скажите. По всем вопросам можете писать сюда: или ...

    Тестирование сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить лупу и ссылку "увеличить еще" в Lightbox JOOMLA

    Вот страниа товара: http://yukond.ru/index.php/product/view/1/23 При нажатии на фото открывается всплывающее окно с изображением. Но например второе фото ( инструкция ) нечитабельна в таком формате. В оригинале все фото очень больших размеров. Нужно в Lightbox, добавить ссылку "Увеличить ещё" ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Маленький размер фото в Joomla на странице товара

    [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyukond.ru%2Findex.php%2Fproduct%2Fview%2F1%2F3]http://yukond.ru/index.php/product/view/1/3[/url] Инструкция открывается в маленьком формате и ничего не видно, хоть размер фото очень большой. Можно что то придумать?

    Joomla
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить немного красок на сайт.

    Нужно освежить дизайн сайта на Wordpress. Особо много делать не нужно, добавить красивый фон и не много покрасивей шапку сделать. Сайт интернет магазин. Кто разбирается в этом, оставьте контакты, свяжусь с подробностями.  (Вместе с установкой).

    WordPressДизайн сайтаСайт на WordPressШапка для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип.

    Нужен логотип для нашей фирмы. Тематика у нас следующая: сыр, молоко, масло и все такое в этом роде. Нужно что то в этом стиле; https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491a1/GPh_hECe0Hg.jpg https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491b5/6YdJGneExO8.jpg https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491ab/Yhm7e6sDYDo.jpg Кто может придумать что то интересное?

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скопировать блок с сайта.

    Нужно скопировать блок ТОП 10 с данного сайта: http://megashara.com/ И установить на UCOZ сайт. Можно через информеры. Или же просто отправить мне html документ для самостоятельной установки. Вроде как работа легкая, жду предложений.

    HTML
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн + верстка. Музыкальный сайт.

    $250

    Нужен красивый макет на музыкальную тему, в черно-синих цветах, не большой, не стандартный. + Верстка под ucoz. Страницы: главная, каталог файлов (материалы), контакты, новости и события. + плеер на главную страницы с плей листом. Сроки не более ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка макета под Ucoz.

    Доброго времени суток. Требуется верстка Макета под UCOZ, качественно и быстро. Сам дизайн: (так же в архиве картинки) http://cs416124.userapi.com/v416124037/12b3/C7EF_bSkxxA.jpg http://cs416124.userapi.com/v416124037/12a9/SMglEPv2aLs.jpg Нужно: Главная страница, Страница Треков (плеер), Страница Материала, Страница Новостей. От Вас требуется: Цена, Сроки, Гарантии, Отзывы (работы). Мои Гарантии: Персональный ...

    Верстка макета
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
8Banderas8
29 летПольша
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
9 баллов
8 лет назад
Добавить немного красок на сайт.
Понравилось работать с заказчиком, сотрудничаем...
Выполнена очень качественная работа, просто оживил наш проект добавив в него краски! Отличный человек, сделал все буквально за 1 час, рекомендую!
Ответный отзыв
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
168 отзывов(-1)
$44
10 баллов
8 лет назад
Логотип.
Приятно было работать, всё отлично! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Лучший в своем деле. Сделал все оперативно, качественно, со вкусом. Не каких претензий! Рекомендую и благодарю за выполненную работу.
Ответный отзыв
Acreator
Антон 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Дизайн + верстка. Музыкальный сайт.
Отличный заказчик! Интересный проект, чётко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую!
Сделал очень качественный Дизайн + Верстку в сроки. Качественный плеер с плэй листом + парочку полезных скриптов. Все понятно разъяснил, в дальнейшем буду заказывать еще работы. Очень приятен в общение, спасибо вам.
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