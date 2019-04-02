Мороз Олександр Ярославович

Дата нарождення: 2.04.1986 (22)

Email: [email protected]

ICQ: 363810941

Телефони: +380931527079

Місто:Бережани,Львів

Освіта: вища

Досвід: без досвіду роботи/початковий рівень

Категорія: Дизайн, оформлення, креатив,Креативний дизайнер

Зарплата від: 700 USD

Професійні навики:

Вміння малювати від руки,володіння акварельним живописом і академічним малюнком,створення 3D моделей,наявність творчого мислення. Здібність до скрупульозної роботи, працьовитість, відповідальність і сумлінність. Навики роботи з комп'ютером і оргтехнікою

Користувач Window XP,володіння 3D MAX, Abode PhotoShop,Adobe Illustrator,Соrel Draw (базові знання).