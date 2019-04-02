Мороз Олександр Ярославович
Дата нарождення: 2.04.1986 (22)
Email: [email protected]
ICQ: 363810941
Телефони: +380931527079
Місто:Бережани,Львів
Освіта: вища
Досвід: без досвіду роботи/початковий рівень
Категорія: Дизайн, оформлення, креатив,Креативний дизайнер
Зарплата від: 700 USD
Професійні навики:
Вміння малювати від руки,володіння акварельним живописом і академічним малюнком,створення 3D моделей,наявність творчого мислення. Здібність до скрупульозної роботи, працьовитість, відповідальність і сумлінність. Навики роботи з комп'ютером і оргтехнікою
Користувач Window XP,володіння 3D MAX, Abode PhotoShop,Adobe Illustrator,Соrel Draw (базові знання).