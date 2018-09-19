На портале фотоконкурса сделанном на фреймворке Kohana нужно настроить сложную систему голосования и выгрузку результатов голосования. Подробное ТЗ пришлю тем кто укажет стоимость часа своей работы. По моей оценке работы на 5 часов.
- $76Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $90
На сайт фотоконкурса с сложной системой голосования и системой личных кабинетов разных уровней на поддоменах нужно внести правки в систему голосования, настроить вывод результатов и т.п. по подготовленному ТЗ из 3-х пунктов. По нашей оценке ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Привет! На сайте что-то сломало формы заказа. Т.е. когда заполняешь поля, кнопка отправки становится неактивной, соответственно форму отправить нельзя. Нужно это исправить. Сайт и подробности в личной переписке. Оставляйте свои отклики.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть готовая вёрстка http://test.aventon.ru/naturalselect/ Задача посадить её на ModX Revolution согласно ТЗ (в вложении) и SEO-требованиям: https://docs.google.com/document/d/1Hq9YI7scKLfX3WGd8q4UpX_RPaN9wvCzdMW9GdVYp4o/edit?usp=sharingСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
ТЗ в вложении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $150
1. Сделать правки по вёрстке чтобы сайт был идентичным донору. 2. Убрать дублирующий текст в описании на странице товаров. 3. Сделать чтобы к товару можно было присвоить более 1 категории, чтобы один и тот ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
ТЗ в вложении Прошу в ответе написать общую стоимость и сроки и укажите пожалуйста стоимость каждого пункта поотдельности.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
На сайте с самописной CMS нужно исправить автогенераци. мета-тег title и description. Ссылку на сайт и полное ТЗ отправлю в личном сообщении.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать доработку сайта по ТЗ в вложении. В заявке указывайте стоимость и сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
При отправке писем на [email protected] (реботьает через сервер mail.ru) с большинства серверов приходит отбойник. надо разобраться в чем дело и починить. В заявке прошу указывать срок и стоимость работВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
На сайте http://new.armaks.serebryanskiy.ru нужно сделать простейшую корзину, чтобы можно было в одну заявку добавлять несколько позиций. Карточек товара на сайте нет. Реализация обсуждается, главный критерий - чтобы можно было отправлять по несколько позиций в одной ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте с самописной админкой нужно сделать так чтобы с форм обратной связи не шел спам. Если поможет просто установка маски - можно без капчи.Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
На сайта интернет-магазина помимо косметических доработок (смена шрифта, изменение ссылок, добавление текста, новых блоков на страницу, исправление кривизны в всплывающих окнах и т.п.) нужно внести изменения в основное меню, добавить боковое меню, закрыть от индексации ...Завершен6 лет назад
На странице сайта на Битрикс разместить слайдер с фотографиями сотрудников вместо просто выложенных фотографий: http://capture.aventon.ru/sergey/2018-09-19_164145.png Слайдер должен: - пролистывать слайды автоматически с настраиваемой скоростью; - к каждому изображению должны быть подписи; - ...Завершен7 лет назад
- $80
Сайт на фремворке yii2 ТЗ в вложении. Оплата по факту исполнения.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
ТЗ в вложении. Срок на работы - 2 дня. Стоимость обговариваем, оплата по факту исполнения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо выполнить работы по 15 пунктам согласно заданию в вложении. Стоимость работ вы предлагаете сами. Оплата по факту исполнения работ, при необходимости можно разбить на несколько частей. Строгое соблюдение дедлайнов.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/18c32dgU0T0J2lZRfVfhmQVLockAFaAmm1dbDCB2S338/edit?usp=sharing Есть определённые требования к работе, в большем касающиеся SEO: https://docs.google.com/document/d/1Hq9YI7scKLfX3WGd8q4UpX_RPaN9wvCzdMW9GdVYp4o/edit?usp=sharingЗавершен7 лет назад
Добрый день! Хочу предложить вам заказ, оцените пожалуйста. Нужно натянуть вёрстку на ModX и настроить систему управления по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1VA8sjS6khb5_KJhzjR0jfW1ng1uOGu1gTHcJHRfvTlE/edit?usp=sharing Сама вёрстка находится по адресу: http://test.aventon.ru/shoes-de/ Оплата по факту сдачи работ. Возможно ...Завершен7 лет назад
- $97
Сайт на MODX Revolution 2.5.1. необходимо внести мелкие правки по ТЗ (16 пунктов). Оплата по факту выполнения работы или безопасная сделка. Студии не рассматриваю. ТЗ передаю только через скайп. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад