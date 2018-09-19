На сайте http://new.armaks.serebryanskiy.ru нужно сделать простейшую корзину, чтобы можно было в одну заявку добавлять несколько позиций. Карточек товара на сайте нет. Реализация обсуждается, главный критерий - чтобы можно было отправлять по несколько позиций в одной ...