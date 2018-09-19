stikh

Сергей stikh

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

limbo
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
$200
10 баллов
6 лет назад
Программирование на ModX
MODX
Спасибо!
Отличный специалист, все работы выполнены в срок. Сделаны несколько этапов правок, тоже быстро и как надо, до правильного результата.
Ответный отзыв
konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Программист для доработки сайта на Битрикс
Все прошло отлично, претензий не имею, рекомендую!
Компетентный специалист, отлично выполняет свои задачи, всегда на связи и в установленный срок.
Ответный отзыв
konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
9 баллов
6 лет назад
Сделать слайдер на BITRIX и загрузить в него изображения и подписи.
В целом все прошло хорошо
Соблюдает сроки и делает правки до нужного результата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
tooools
Андрей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Программист Prestashop
PrestaShop
Все хорошо , четко поставленная задача, постоянная связь, своевременная оплата и просто хороший человек. Рекомендую ;)
Рекомендую к сотрудничеству. Понимание задачи, соблюдение сроков. Все правки были сделаны после проверки, всегда на связи, быстро отвечает.
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Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Настройка почты
Настройка почты
Отличный как человек, так и как заказчик ! Оплата во время !
Оперативно сделаны все работы. Рекомендую.
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