Язык разработки: Pelles C Разработать информационную систему, которая описывает склад предприятия занимающегося микроэлектроникой. Система должна описывать имеющиеся в наличии электронные приборы и микросхемы(микроконтролеры,ПЛИС,радиомодули,кодеки,диоды,транзисторы и пр.), а так же описывать их параметры (для каждого типа ...