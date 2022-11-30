WEB-дизайнер

Доброго времени суток, меня зовут Светлана и я Web-дизайнер. Со мной можно обсудить каждую деталь, от рынка конкурентов до рекламы вашего сайта. Хотите индивидуальный дизайн, но программисты берут очень дорого? Тогда вам ко мне! Оригинальный одностраничный сайт с анимацией, фишками вашей компании обойдётся вам в стоимость нескольких пакетов молока, но клиент будет максимально заинтересован! Не знаете как написать ТЗ для исполнителя? Я умею работать без ТЗ, мы вместе составим его, максимально приблизим продукт к вашему желанию!



Не знаете чего хотите, но хотите чего-то "Вау", не переживайте, я не буду просить Вас составить мне нудное ТЗ, на которое вы будете тратить драгоценное время. Мы вместе постараемся максимально достичь желаемого результата!



Я проработаю ваше желание, осуществлю SEO настройку, а вам останется лишь пить чай и наслаждаться проделанной работой!



Адаптивные сайты

Вёрстка в блоках и zero блоках

Нестандартная анимация

Интеграция сторонних сервисов

Связывание с базой данных

SEO оптимизация

Дизайн баннеров

Создание инфографики

Полиграфия



Моё портфолио вы можете посмотреть на моём личном сайте:

https://cutaway.creatium.site/