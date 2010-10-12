Задача: внесение изменений в структуру самописного сайта (добавление подразделов), добавление основного меню на сайт (все разделы и подразделы - http://users.tpg.com.au/j_birch/plugins/superfish/#sample4)
- $500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Обрезка фотографий одежды, заливка фона. оплата только на карту приватбанка. 0,5 грн. за 1 фото. skype - magazinstilnaya.Обработка фотографий5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Интернет-магазину требуется копирайтер/рерайтер для написания сео-текста в разделы товара. Оплата на карту Приватбанка (никак иначе), 1000 знаков - 10 грн., контакт - скайп - magazinstilnayaКопирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Интернет-магазину требуется консультант по оптимизации и продвижению сайта. Сейчас многие конторы предлагают - оплата за результат. Мы именно так и хотим - но всю работу делаем мы! Вы - консультируете.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Работа по обрезке фотографий, заливка белого фона. Объем - не менее 1000 в месяц. Цена - 0,1 USD за фото.Обработка фотографий13 заявокЗакрыт13 лет назад