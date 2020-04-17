Текстовое сопровождение проектов

Здравствуйте.

Я пишу понятно и информативно. Умею передавать эмоции через текст. Владею техникой сторителлинга. Пишу продающие посты без агрессивного напора. Структурирую информацию и доношу суть. Не использую клише и канцеляризмы.

Знаю алгоритмы и особенности текстов для Инстаграм. Делаю аудит профиля и подготавливаю к рекламе.

Оформляю прототипы сайта в Figma. Подготавливаю схему, наполняю текстом. Вы увидите расположение и последовательность разделов. Я пропишу все: от заголовка до названий кнопок. Это упростит работу дизайнера и верстальщика. А вам сэкономит деньги и время.

Уточняю задачу, определяю цели и озвучиваю стоимость.