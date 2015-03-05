stimsa

Любовь Снежкова stimsa

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование

[table]

сентябрь/2012 - июнь/2013

Запорожский национальный университет

экономический ф-т, специальность: учет и аудит

специализация: финансовый учет

Квалификация: бухгалтер

сентябрь/2008 – июнь/2013

Запорожский национальный университет

математический ф-т, специальность: прикладная математика

специализация: математическое и программное обеспечение проблемно -

ориентированных систем

Квалификация: программист прикладной

[/table] 

Владение языками:

Украинский, русский – свободно; английский – базовый уровень

 

Профессиональные навыки 

  • Microsoft Office Access 2003, VBA, AutoCAD, Basic, Fortran, Ассемблер, Pascal, Delphi, C++, основы JAVA, Maple, Matlab, Statistica, Mathcad.
  • Написание сайтов на HTML с использованием CSS. Базовые знания  PHP, JavaScript, My SQL.Знание библиотек jQuery, Activex, Prototype.
Личные качества

 

  • Аналитический склад ума, способность к быстрому обучению, высокая работоспособность
  • Коммуникабельность, ответственность, организованность, внимательность, целеустремленность,

    пунктуальность, стрессоустойчивость, не конфликтна

Дополнительные сведения

 

Дата рождения: 30.10.1990

Семейное положение:незамужем

Увлечения: чтение, спорт: туризм, шашки, модульное оригами