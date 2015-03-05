Образование
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сентябрь/2012 - июнь/2013
Запорожский национальный университет
экономический ф-т, специальность: учет и аудит
специализация: финансовый учет
Квалификация: бухгалтер
сентябрь/2008 – июнь/2013
Запорожский национальный университет
математический ф-т, специальность: прикладная математика
специализация: математическое и программное обеспечение проблемно -
ориентированных систем
Квалификация: программист прикладной
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Владение языками:
Украинский, русский – свободно; английский – базовый уровень
Профессиональные навыки
- Microsoft Office Access 2003, VBA, AutoCAD, Basic, Fortran, Ассемблер, Pascal, Delphi, C++, основы JAVA, Maple, Matlab, Statistica, Mathcad.
- Написание сайтов на HTML с использованием CSS. Базовые знания PHP, JavaScript, My SQL.Знание библиотек jQuery, Activex, Prototype.
- Аналитический склад ума, способность к быстрому обучению, высокая работоспособность
- Коммуникабельность, ответственность, организованность, внимательность, целеустремленность,
пунктуальность, стрессоустойчивость, не конфликтна
Дата рождения: 30.10.1990
Семейное положение:незамужем
Увлечения: чтение, спорт: туризм, шашки, модульное оригами