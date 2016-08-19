ООО "Крепежные системы"

Компания "Крепежные Системы" начала свою деятельность в 1997 году как отдельное направление в холдинге "Спецстрой", который существует на Российском рынке

строительных и отделочных материалов с 1991 года. В 1998 году была зарегистрирована торговая марка STINGER, эксклюзивным обладателем которой и является ЗАО "

Крепежные Системы".

С 2005 года направление было преобразовано в самостоятельную компанию. На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции

на Российском рынке строительного крепежа и специализируется на оптовых поставках крепежных элементов под маркой STINGER. Компания

размещает заказы на производство, только на сертифицированных предприятиях Европейского союза, Юго-Восточной Азии и России. Вся продукции

поставляемая компанией проходит жесткий контроль качества как на выходе с производства, так и в собственной лаборатории контроля качества продукции.

Весь ассортимент крепежа прошел сертификацию Ростест. В настоящее время ассортимент компании насчитывает более

1500 наименований крепежных элементов использующихся практически во всех отраслях промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.