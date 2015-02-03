Терпение и труд рождают профессионализм !
Образование :
высшее юридическое. специальность юриспруденция
высшее лингвистика. специализация - английский
незаконченное высшее - психология
Место работы :
с 2006 года работаю копирайтером (удаленно биржа Etxt + индивидуальные заказы ) - широкая тематика, преимущественно строительство, перевод и адаптация текста
с 2008 года - юрисконсульт (гражданское законодательство, семейное, договорное право, корпоративное право )
О себе :
люблю конкретику, сдаю работы без просрочки, качественные знания и уникальность гарантирую.
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