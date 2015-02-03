Терпение и труд рождают профессионализм !

Образование :

высшее юридическое. специальность юриспруденция

высшее лингвистика. специализация - английский

незаконченное высшее - психология

Место работы :

с 2006 года работаю копирайтером (удаленно биржа Etxt + индивидуальные заказы ) - широкая тематика, преимущественно строительство, перевод и адаптация текста

с 2008 года - юрисконсульт (гражданское законодательство, семейное, договорное право, корпоративное право )

О себе :

люблю конкретику, сдаю работы без просрочки, качественные знания и уникальность гарантирую.