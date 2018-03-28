stkrbv

Станислав stkrbv

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Обработать 21 фото

    У нас есть:  21 фотография с фотосета (в формате RAW): https://drive.google.com/open?id=1aC4Eo6MG3E1xELUci_kObEqCFkjoBbW9 Что нужно сделать:  Красиво обработать вот в таком стиле, чтобы фотографии были яркие, красочные: https://yadi.sk/d/5lYTM1NhNzBmuA ...

    Обработка фотографий64 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка и вырезка фотографий

    У нас есть: Множество фотографий с фотосета. На каждой фотографии один или несколько персонажей. Вот примеры фото из фотосета: https://drive.google.com/file/d/1kyDKv0oWmkggeP1Lhv_4Ivim6eCfXue9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1slaZv2b3XoDFuUptXxmXv0K1u3IyDPVD/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15z1Fz5T8wAGlTYjqKZ55Fo6aVnRQ2uSx/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_wOOaVaF0QVxUMdl09jbpCHhTbYDMZiT/view?usp=sharing Что нужно сделать: ...

    Обработка фотографий74 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга кальянной

    Необходимо отрисовать дизайн-макет лендинга по прототипу. (в формате psd по 12 колоночной сетке для дальнейшей адаптивной верстки). Прикрепляю прототип. Дизайн нужен достаточно детальный, с отрисовкой и поиском некоторых картинок. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отрисовать инструкцию

    Необходимо отрисовать чёрно-белую инструкцию (двухсторонняя). Прорисовать все элементы и сделать просто и понятно. Формат для печати А5 - psd/tiff - 300dpi Пожалуйста, сразу прикрепляйте несколько своих работ в ...

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Необходимо отрисовать дизайн-макет лендинга по прототипу. (в формате psd по 12 колоночной сетке для дальнейшей верстки). Прикрепляю прототип. Дизайн нужен достаточно детальный, с отрисовкой и поиском некоторых картинок. Прошу ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$160
10 баллов
7 лет назад
Дизайн лендинга кальянной
Спасибо Станиславу за заказ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Максим - отличный исполнитель. Находится на связи постоянно, делает все быстро, четко, как договаривались. Есть свое оригинальное видение, понимает что нужно получить в итоге. Большое спасибо за работу
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