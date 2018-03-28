У нас есть: 21 фотография с фотосета (в формате RAW): https://drive.google.com/open?id=1aC4Eo6MG3E1xELUci_kObEqCFkjoBbW9 Что нужно сделать: Красиво обработать вот в таком стиле, чтобы фотографии были яркие, красочные: https://yadi.sk/d/5lYTM1NhNzBmuA ...
- Обработка фотографий64 заявкиЗакрыт6 лет назад
У нас есть: Множество фотографий с фотосета. На каждой фотографии один или несколько персонажей. Вот примеры фото из фотосета: https://drive.google.com/file/d/1kyDKv0oWmkggeP1Lhv_4Ivim6eCfXue9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1slaZv2b3XoDFuUptXxmXv0K1u3IyDPVD/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15z1Fz5T8wAGlTYjqKZ55Fo6aVnRQ2uSx/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_wOOaVaF0QVxUMdl09jbpCHhTbYDMZiT/view?usp=sharing Что нужно сделать: ...Обработка фотографий74 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо отрисовать дизайн-макет лендинга по прототипу. (в формате psd по 12 колоночной сетке для дальнейшей адаптивной верстки). Прикрепляю прототип. Дизайн нужен достаточно детальный, с отрисовкой и поиском некоторых картинок. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо отрисовать чёрно-белую инструкцию (двухсторонняя). Прорисовать все элементы и сделать просто и понятно. Формат для печати А5 - psd/tiff - 300dpi Пожалуйста, сразу прикрепляйте несколько своих работ в ...Дизайн продукции13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо отрисовать с нуля дизайн тейблтента (Для печати - psd/tiff - 300dpi - CMYK) Элементы: 1) Три надписи 2) Две пробирки с алкоголем 3) Стакан с алкоголем с нашим ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо отрисовать дизайн-макет лендинга по прототипу. (в формате psd по 12 колоночной сетке для дальнейшей верстки). Прикрепляю прототип. Дизайн нужен достаточно детальный, с отрисовкой и поиском некоторых картинок. Прошу ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт7 лет назад