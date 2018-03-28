У нас есть: Множество фотографий с фотосета. На каждой фотографии один или несколько персонажей. Вот примеры фото из фотосета: https://drive.google.com/file/d/1kyDKv0oWmkggeP1Lhv_4Ivim6eCfXue9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1slaZv2b3XoDFuUptXxmXv0K1u3IyDPVD/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15z1Fz5T8wAGlTYjqKZ55Fo6aVnRQ2uSx/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_wOOaVaF0QVxUMdl09jbpCHhTbYDMZiT/view?usp=sharing Что нужно сделать: ...