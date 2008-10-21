Родился в г. Рязани в1982 году. В 2004 году закончил Естественно – Географический факультет Рязанского Государственного Педагогического Университета им. С.Есенина, отделение «химия-биология».

В период с сентября 2004 года по июнь 2005 года работал в Московском Педагогическом Университете в должности лаборанта – исследователя. Обязанности: проведение семинаров по возрастной физиологии, планирование и проведение экспериментов по исследованию стрессорной реакции.

С декабря 2005 по сентябрь 2006 года работал в компании «Гарант-Сервис-Университет» (непосредственно разработчик системы «Гарант») в должности инструктора по обучению клиентов.

С сентября 2006 года по декабрь 2007 работал менеджером проектов в компании «И-Маркет». Реализовал около 20 проектов, среди которых http://gluon.ru/ (портал интернет-олимпиад с биллинговой системой, скорее всего, не имеющий аналогов в мире, заказчиками которого являлись Президент В.В.Путин, а также ректор МГУ им. Ломоносова В.А.Садовничий), http://torshin.ru/ - сайт заместителя Председателя Совета Федерации Александра Торшина. Также есть и еще немало проектов, достойных внимания.

С мая по сентябрь 2008 года работал в компании «Симпликс» в должностях заместителя руководителя отдела продаж, тренинг – менеджера компании и руководителя проектов.

Среди личных качеств хотелось бы отметить компетентность, пунктуальность, исполнительность, нацеленность на результат.А также толерантность и умение работать с людьми, и руководить ими.

В данный момент я заинтересован в работе в должности руководителя проектов, возможно включая продажи услуг создания интернет-ресурсов. Требуемая зарплата – 40 тысяч рублей в месяц (включая сдельную составляющую). В данный момент я проживаю в Москве. Грамотный подход к делу и профессионализм, без которого не построить по – настоящему хорошо работающую команду, мне близок. А работа в такой команде – это залог действительно хорошего результата.

Мои контакты:

Телефоны: +7 926 868 43 37, +7 960 576 96 17

ICQ 475 283 978

E-Mail: [email protected]