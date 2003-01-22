stoleksa220

Таргетолог

Хочете збільшити кількість клієнтів, але не знаєте як?

Приведу від 10 нових клієнтів у ваш бізнес вже за тиждень

Кожного дня близько 90% суспільства проводять свій час в соціальних мережах: в дорозі, в офісі, вдома… Ви можете почати отримувати від 5 нових клієнтів в день за допомогою таргетованої реклами в Фейсбуці та Інстаграмі вже від сьогодні.

Ви отримаєте постійний потік клієнтів починаючи вже з першого тижня співпраці, завдяки налізу вашого бізнесу з нуля, вашої аудиторії, контурентів і тільки після цього створення самої стратегії просування.

Етапи роботи:

-Аналіз ЦА (цільової аудиторії)

-Аналіз конкурентів

-Визначення тригерів для ца

-Виявлення болів ца

-Стратегія для промоуту бізнесу

-Масштабування реклами

-Створення рекламних креативів та текстів

-Запуск рекламної кампанії на плейсменти та багато іншого.