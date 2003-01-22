stoleksa220

Олександра Стужук stoleksa220stoleksa220
Хочете збільшити кількість клієнтів, але не знаєте як?
Приведу від 10 нових клієнтів у ваш бізнес вже за тиждень
Кожного дня близько 90% суспільства проводять свій час в соціальних мережах: в дорозі, в офісі, вдома… Ви можете почати отримувати від 5 нових клієнтів в день за допомогою таргетованої реклами в Фейсбуці та Інстаграмі вже від сьогодні.
Ви отримаєте постійний потік клієнтів починаючи вже з першого тижня співпраці, завдяки налізу вашого бізнесу з нуля, вашої аудиторії, контурентів і тільки після цього створення самої стратегії просування.
Етапи роботи:
-Аналіз ЦА (цільової аудиторії)
-Аналіз конкурентів
-Визначення тригерів для ца
-Виявлення болів ца
-Стратегія для промоуту бізнесу
-Масштабування реклами
-Створення рекламних креативів та текстів
-Запуск рекламної кампанії на плейсменти та багато іншого.