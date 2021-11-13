stomaksaleks

Parsing – это автоматизированный процесс извлечения данных с чужого веб-сайта.
Вы можете заказать parsing для:
1. Мониторинга товаров и цены в интернет-магазинах ваших конкурентов, или поиск оптимальной цены для оптовых закупок;
2. Мониторинга данных из объявлений, размещенных на специальных ресурсах;
3. Поиск и сбор контактных данных пользователей;
4. В рамках социальных сетей (например, отзывы и комментарии);
5. Поиск текстового и мультимедийного контента;
6. А так же индивидуальный подход и решение ваших задач.
Сбор информации в интернете – трудоемкая, рутинная, отнимающая много времени работа. По этому я предлагаю воспользоваться услугами Parsing, который способен в течение суток перебрать большую часть веб-ресурсов в поисках нужной информации, автоматизирует ее, и в доступном виде соберет ее в гугл таблицу для дальнейшего использования.
Интересует цена или возникли вопросы? Вы можете со мной связать по телефону или написать на вайбер или телеграмм по номеру +380987656391 Или же посетить мои сайты где есть вся необходимая информация :