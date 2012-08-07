stomatologist200

Евгения Ми stomatologist200

 
39 летГермания/Мюнстер
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Переводчик английского языка

- 2001-2006 СПб ГМУ им. Акад. И.П.Павлова стоматологический факультет

-2006-2007 СПб ГМУ им. Акад. И.П.Павлова клиническая интернатура терапевтическая стоматология

Опыт работы:

-март 2007- сентябрь 2007- ООО Арго переводчик английского языка (Сагкт-Петербург)

-сентябрь 2007- июль 2008 ООО Вэлл переводчик английского языка(Санкт-Петербург)

-март 2009-декабрь 2011 специалист по клиническим исследования( Санкт-Петербург)

Дополнительные навыки:

Английский язык Intermediate

Немецкий язык Mittelstufe 1

Свободный пользователь ПК, программ WORD,EXCEL.

e-mail: [email protected]