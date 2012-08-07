stomatologist200

Евгения Ми stomatologist200stomatologist200
39 летГермания/Мюнстер
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Переводчик английского языка
- 2001-2006 СПб ГМУ им. Акад. И.П.Павлова стоматологический факультет
-2006-2007 СПб ГМУ им. Акад. И.П.Павлова клиническая интернатура терапевтическая стоматология
Опыт работы:
-март 2007- сентябрь 2007- ООО Арго переводчик английского языка (Сагкт-Петербург)
-сентябрь 2007- июль 2008 ООО Вэлл переводчик английского языка(Санкт-Петербург)
-март 2009-декабрь 2011 специалист по клиническим исследования( Санкт-Петербург)
Дополнительные навыки:
Английский язык Intermediate
Немецкий язык Mittelstufe 1
Свободный пользователь ПК, программ WORD,EXCEL.
e-mail: [email protected]