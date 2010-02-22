stonedhands

Кривицын stonedhands

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Скайп: genlabi-18
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт выпал из индекса

    $50

    Интернет магазин выпал из индекса яндекса, необходимо узнать причину, пофиксить и договорится со мной о цене. Спасибо, пишите только в скайп указанный в контактной информации

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Навесить дизайн на джумлу

    $130

    Сайт - http://shimanostore.ru/ Диз - во вложении (псд) Пиксель в пиксель и под ключ прикрутить без потери сео ядра. (Банер что на главной есть сверстанный, шаблон под новый дизайн есть ...

    Joomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подредактировать товарный модуль виртумарта

    $50

    Суперподробно чтобы не осталось вопросов: Сейчас в админке есть три варианта добавления товара - вариант 1 "катушка" - http://shimanostore.ru/shop/katushki-shimano-c-perednim-frikzeionom/catana-fb-3.html вариант 2 "удочка" - http://shimanostore.ru/shop/cpinningovie-udilisha-shimano/alivio-cx-spinning.html и вариант три "леска" ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подправить верстку

    $50

    Суперпростое задание - нужно добавить строки в вертикальную категорию на сайте shimanostore.ru (С передним тормозом с задним тормозом имеется в виду это вертикальное мени) в соответствии со списком который я пришлю вам в скайп ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить контентом интернет-магазин (joomla+vm)

    $250

    Нужен контент менеджер наполнить товарами наш сайт - http://shimanostore.ru/shop/cpinningovie-udilisha-shimano/aerocast-spin.html с официального сайта - http://fish.shimano-eu.com/publish/content/global_fish/ru/nl/index/2009sehfish/rods_and_poles/0/beastmaster_bx_commercial.html Позиций порядка 150, включают в себя фотографии, описания, тэги и цены. Оплата поэтапная и зависит только ...

    Joomla
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO

    Сайт shimanostore.ru необходимо вернуть и поддерживать на первой позиции выдачи Яндекса, по запросу Shimano ваши цены и сроки в icq - 461666259

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка и легкий коддинг

    $250

    Привет. на основе существующего магазина - http://shimanostore.ru/index.php нужно создать 2 новых, по аналогии с http://daiwastore.ru/ - изменив цветовую гамму, ссылки и принципы добавления и отображения товаров. сайт построен на связке joomla + virtuemart олдскульных ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт для сайта

    Здравствуйте. Необходим рерайт всего контента на сайт - http://test.daiwastore.ru Под словами весь контент я подразумеваю горизонтальное меню - ссылки: Компания, Товары, Заказ, доставка и Оплата. Специфика в том что сейчас этот сайт ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Joostina 1.1.3 + virtuemart 1.0.13

    $50

    Нужно настроить модуль вывода в виртумарте так чтобы окончательный вариант на сайте был схож по принципу с тем что на картинке. icq 461666259

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    $100

    Нужен удаленный контент менеджер на сайт - http://shimanostore.ru/ (переопубликовано по причине таинственного исчезновения предыдуего исполнителя) Задачи таковы: а) следить за точным соответствием наличия товаров и цен в еженедельном прайсе, ...

    Наполнение сайтов37 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Joomla. Сделать форму добавления товаров каталог.

    $50

    В системе управления, в разделе наполнения каталога нужно сделать удобную для ручного наполнения форму. Каталог на выходе должен выглядеть аналогично - http://www.sbrks.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=100&amp;Itemid=47, то есть фотка (нужно сделать автоматическое обрезание и возможность смотреть ее в оригинальнов ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Джумла + Виртумарт – выгрузка с экселя

    $50

    На сайте http://shimanostore.ru нужно сделать выгрузку удилищ из экселевского файла на эти страницы (http://shimanostore.ru/shop/7/73.html) Файлы есть к каждому товару (смотри в приложении). чтобы не забивать все в ручную, на каждой странице ...

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать новости и объявления на сайт

    $50

    http://shimanostore.ru наполнить полностью из головы разделы - http://shimanostore.ru/novosti/index.php новости - 12штук - http://shimanostore.ru/ob-yavlenie/index.php - акции 4 штуки Все новости должны содержать ключевые слова - катушки ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Зафиксить рандомный контент на главной.

    Нужно на сайте - http://shimanostore.ru/ заместо рандомных катушек и удочек вывесить статичные, какие я покажу. Сайт джумла+ виртумарт+ косяк в модуле рандомизации. подлатать впринципе пять минут, кто в теме .

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Joomla+Virtuemart правка модуля + верстка

    $30

    Необходимо изменить принцип добавления товаров в магазин, с автомата (сейчас все товары грузяться с csv файла) на ручной, при этом оставить все товары что есть, как есть. Необходимо изменить верстку в ...

    CSSJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Комплексная доработка + разраоаботка модулей

    $1000

    Рыболовный интернет-магазин Shimano http://shimanostore.ru Остро нуждается в оперативной доработке, и создании в нем новых модулей. Конкретно: - Переверстать шаблон внешней и внутренней страниц. - Установить модуль блогов новостей и акций. ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Webpazl
Юрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Проблемы с кодировкой в joomla
JoomlaPHP
Поставил задачу, все четко и понятно рассказал, по этому быстро решили проблему с сайтом
Все четко в срок. Добавить нечего А+++++
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