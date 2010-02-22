stonedhands

��������� PHP �� �������� ������������ ���, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Shimano... Старая джумла, сбилась кодировка, необходимо поправить.
- $50Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Привет чтото сбилось в настройках - не отображается главная страница и слетела кодировка в админке, пишите пожалуйста только в скайп указанный в контактной инф-ии. Спасибо.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Интернет магазин выпал из индекса яндекса, необходимо узнать причину, пофиксить и договорится со мной о цене. Спасибо, пишите только в скайп указанный в контактной информацииИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
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Внести изменения в модуль ввода-вывода виртумарта. 300р. - работы 3 минуты skype - genlabi-18Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
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Суперподробно чтобы не осталось вопросов: Сейчас в админке есть три варианта добавления товара - вариант 1 "катушка" - http://shimanostore.ru/shop/katushki-shimano-c-perednim-frikzeionom/catana-fb-3.html вариант 2 "удочка" - http://shimanostore.ru/shop/cpinningovie-udilisha-shimano/alivio-cx-spinning.html и вариант три "леска" ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
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Суперпростое задание - нужно добавить строки в вертикальную категорию на сайте shimanostore.ru (С передним тормозом с задним тормозом имеется в виду это вертикальное мени) в соответствии со списком который я пришлю вам в скайп ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
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Нужен контент менеджер наполнить товарами наш сайт - http://shimanostore.ru/shop/cpinningovie-udilisha-shimano/aerocast-spin.html с официального сайта - http://fish.shimano-eu.com/publish/content/global_fish/ru/nl/index/2009sehfish/rods_and_poles/0/beastmaster_bx_commercial.html Позиций порядка 150, включают в себя фотографии, описания, тэги и цены. Оплата поэтапная и зависит только ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт shimanostore.ru необходимо вернуть и поддерживать на первой позиции выдачи Яндекса, по запросу Shimano ваши цены и сроки в icq - 461666259Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
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Привет. на основе существующего магазина - http://shimanostore.ru/index.php нужно создать 2 новых, по аналогии с http://daiwastore.ru/ - изменив цветовую гамму, ссылки и принципы добавления и отображения товаров. сайт построен на связке joomla + virtuemart олдскульных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Необходим рерайт всего контента на сайт - http://test.daiwastore.ru Под словами весь контент я подразумеваю горизонтальное меню - ссылки: Компания, Товары, Заказ, доставка и Оплата. Специфика в том что сейчас этот сайт ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно настроить модуль вывода в виртумарте так чтобы окончательный вариант на сайте был схож по принципу с тем что на картинке. icq 461666259Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен удаленный контент менеджер на сайт - http://shimanostore.ru/ (переопубликовано по причине таинственного исчезновения предыдуего исполнителя) Задачи таковы: а) следить за точным соответствием наличия товаров и цен в еженедельном прайсе, ...Наполнение сайтов37 заявокЗакрыт16 лет назад
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В системе управления, в разделе наполнения каталога нужно сделать удобную для ручного наполнения форму. Каталог на выходе должен выглядеть аналогично - http://www.sbrks.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=47, то есть фотка (нужно сделать автоматическое обрезание и возможность смотреть ее в оригинальнов ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
На сайте http://shimanostore.ru нужно сделать выгрузку удилищ из экселевского файла на эти страницы (http://shimanostore.ru/shop/7/73.html) Файлы есть к каждому товару (смотри в приложении). чтобы не забивать все в ручную, на каждой странице ...Закрыт16 лет назад
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http://shimanostore.ru наполнить полностью из головы разделы - http://shimanostore.ru/novosti/index.php новости - 12штук - http://shimanostore.ru/ob-yavlenie/index.php - акции 4 штуки Все новости должны содержать ключевые слова - катушки ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно на сайте - http://shimanostore.ru/ заместо рандомных катушек и удочек вывесить статичные, какие я покажу. Сайт джумла+ виртумарт+ косяк в модуле рандомизации. подлатать впринципе пять минут, кто в теме .Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
http://shimanostore.ru/shop/1/13.html Нужно внести возможность ручного добавления хар-к (Артикул Модель Вес. Кол-во подшипников. Емкость шпули Перед. число) в цмс. icq - 461666259 Тз в приложенииВеб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $30
Необходимо изменить принцип добавления товаров в магазин, с автомата (сейчас все товары грузяться с csv файла) на ручной, при этом оставить все товары что есть, как есть. Необходимо изменить верстку в ...Закрыт16 лет назад
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Рыболовный интернет-магазин Shimano http://shimanostore.ru Остро нуждается в оперативной доработке, и создании в нем новых модулей. Конкретно: - Переверстать шаблон внешней и внутренней страниц. - Установить модуль блогов новостей и акций. ...Завершен16 лет назад