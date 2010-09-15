Нужен скрипт такой как на этом сайте besticq_ru/status/ с небольшой доработкой и чтобы было легко его интегрировать на хтмл сайт и на смs joomla.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Нужен скрипт такой как на этом сайте besticq_ru/status/ с небольшой доработкой и чтобы было легко его интегрировать на хтмл сайт и на смs joomla.
Нужен качественный дизайн и верстка трех страниц. Тематика сайта (женский, диеты). Обязательно чтобы был кросс браузерный, присутствие jQery. Нормально ТЗ писать не умею, прикладываю приблизительные эскизы, того что хотелось бы видеть на выходе. Если заинтересовались ...