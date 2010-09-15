stopford

Владимир stopford

 
45 летЛатвия/Рига
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Скрипт статусы icq, qip, вконтакте, одноклассники
Ответственный заказчик и приятный в общении человек. Точно знает, чего хочет, поэтому и задержек в работе не было. Буду рад помочь в будущих проектах.
Отличный исполнитель! Выполнил свою работу на все 100%. Спасибо.
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