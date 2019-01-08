есть исходные файлы от црм (всё что от него осталось могут не хватать какие то файлы нужно сделать анализ и запустить проект ) срок 2 дня готов обсудить работу, напишите мне в телеграм
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
5 лет назад
есть исходные файлы от црм (всё что от него осталось могут не хватать какие то файлы нужно сделать анализ и запустить проект ) срок 2 дня готов обсудить работу, напишите мне в телеграм
есть исходные файлы от црм (всё что от него осталось могут не хватать какие то файлы нужно сделать анализ и запустить проект ) срок 2 дня