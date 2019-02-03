storm_r1der

Антон storm_r1der

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
JavaScript & PHP Senior Developer

Пишу код на javascript в течении последних нескольких лет, отлично знаком с Node.js и React. Владею php и умею работать с различными SQL & NoSQL (mysqlmongodbбазами данных. Есть небольшой опыт работы с nw.js. Немного знаком с java и c# (в основном, в связке с Unity). 

Пришел на сайт, в первую очередь, для получения опыта работы и заполнения портфолио проектами. Интересуют интересныесложные и разнообразные задачи, хотелось бы попробовать себя в разработке игр, чат ботов и настольного программного обеспечения

Люблю сильный дождь с грозой, пиццу и все, что связано с программированием :)

PHPJavascriptMySQLMongoDBUnityJavaNode.jsReact.jsSQLЧат-бот