storm_r1der

JavaScript & PHP Senior Developer

Пишу код на javascript в течении последних нескольких лет, отлично знаком с Node.js и React. Владею php и умею работать с различными SQL & NoSQL (mysql, mongodb) базами данных. Есть небольшой опыт работы с nw.js. Немного знаком с java и c# (в основном, в связке с Unity).

Пришел на сайт, в первую очередь, для получения опыта работы и заполнения портфолио проектами. Интересуют интересные, сложные и разнообразные задачи, хотелось бы попробовать себя в разработке игр, чат ботов и настольного программного обеспечения.

Люблю сильный дождь с грозой, пиццу и все, что связано с программированием :)