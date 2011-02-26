Копирайтер клиентоориентированного профиля: от сложного до невозможного : )

Копирайтер с 5-летним стажем в рекламном агентстве (создание продуктовой рекламы для товаров рынка FMCG, IT, автомобили), журналист со стажем - 15 лет. Высшее образование (магистр филологии). Знание языков: английский. Опыт работы с новостными сайтами и блогами, опыт seo-копирайтинга, нелинейный монтаж.

Копирайтинг широкого профиля: от статьи до рекламы, продающего письма, пресс-релиза, презентации, коммерческого предложения.

Только уникальные тексты. Грамотность и своевременность работ гарантирована.

Ответственная, порядочная, оптимистичная, доброжелательная. Быстро нахожу общий язык с самыми разными людьми. в том числе и при помощи текстов.

Оплата по webmoney или с помощью банковского перевода. Цена договорная. Связаться можно по адресу [email protected]