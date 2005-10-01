storylife

Наталья Шублаева storylife

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Менеджер по привлечению клиентов

Шулбаева Наталья Владимировна

Цель: поиск вакансии менеджера по продажам в области B2B

E-mail [email protected]

Тел. +7 (905) 733 0138 (моб.) любое время

Дата рождения: 17.06.1981 – 27 лет

Образование: Неполное высшее

Новокузнецкий Государственный Педагогический Институт

2001 – 1998-2001 филологический/учитель русского языка и литературы

Профессиональный опыт

12.2006 – 02.2008 ЗАО "Центр политической конъюнктуры"

менеджер Департамента внешних связей

Поддержка и расширение существующей базы клиентов, заключение договоров, оформление счетов.

– телефонные переговоры с клиентами (первые лица компаний), региональные администрации;

Достижения:

увеличение объема продаж на 20%;

-привлечение новых статусных клиентов.

– Участие в разработке названия информационного бюллютеня "Выборы в России: участники, технологии, расстановка сил",

– куратор реализации информационного бюллетеня "Выборы в России: участники, технологии, расстановка сил".

Консультации клиентов по услугам компании (выявление потребностей), поиск клиентов, работа с базой

данных, подготовка коммерческих предложений, ведение

переговоров, сопровождение проектов в полном объеме, разрешение спорных

вопросов и т.д

10.2005 – 05.2006 ЗАО «Диетпродукт»

менеджер по продажам

Поддержка и расширение существующей базы клиентов, оформление счетов

-Контроль дебититорской задолжности

– участие в выработке и осуществлении политики продаж;

– увеличение объема продаж на 40%;

– развитие товарных направлений;

– заключение и сопровождение договоров;

– участие в тендерах, консультация клиентов, поиск клиентов, работа с базой

данных, подготовка коммерческих предложений, ведение

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