Шулбаева Наталья Владимировна
Цель: поиск вакансии менеджера по продажам в области B2B
E-mail [email protected]
Тел. +7 (905) 733 0138 (моб.) любое время
Дата рождения: 17.06.1981 – 27 лет
Образование: Неполное высшее
Новокузнецкий Государственный Педагогический Институт
2001 – 1998-2001 филологический/учитель русского языка и литературы
Профессиональный опыт
12.2006 – 02.2008 ЗАО "Центр политической конъюнктуры"
менеджер Департамента внешних связей
Поддержка и расширение существующей базы клиентов, заключение договоров, оформление счетов.
– телефонные переговоры с клиентами (первые лица компаний), региональные администрации;
Достижения:
увеличение объема продаж на 20%;
-привлечение новых статусных клиентов.
– Участие в разработке названия информационного бюллютеня "Выборы в России: участники, технологии, расстановка сил",
– куратор реализации информационного бюллетеня "Выборы в России: участники, технологии, расстановка сил".
Консультации клиентов по услугам компании (выявление потребностей), поиск клиентов, работа с базой
данных, подготовка коммерческих предложений, ведение
переговоров, сопровождение проектов в полном объеме, разрешение спорных
вопросов и т.д
10.2005 – 05.2006 ЗАО «Диетпродукт»
менеджер по продажам
Поддержка и расширение существующей базы клиентов, оформление счетов
-Контроль дебититорской задолжности
– участие в выработке и осуществлении политики продаж;
– увеличение объема продаж на 40%;
– развитие товарных направлений;
– заключение и сопровождение договоров;
– участие в тендерах, консультация клиентов, поиск клиентов, работа с базой
данных, подготовка коммерческих предложений, ведение
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