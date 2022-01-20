storysound404

Звукорежиссёр/аранжировщик

Категорически приветствую! Я занимаюсь музыкой (пишу песни, играю на нескольких музыкальных инструментах и пою) на протяжении пяти лет, а звукорежиссурой занялся же лишь осенью 2019 года. Напишу для вас аранжировку/бит под заказ, сведу песню (сюда входит как стандартная цепь компрессия-эквализация-пространство, так и множество других интересных примочек, а также монтаж микса, тюн вокала и многое другое), при надобности сделаю мастеринг. Оффлайн клиентов у меня пока не так много, но люди уходят довольные (!). Если примеры работ на YouTube не устраивают, могу кинуть в waw через Яндекс Диск. Надеюсь на сотрудничество с вами, всем хорошего звука!

Оборудование (!)

Мониторы: Yamaha HS 8

Наушники: Beyerdinamic DT 1990 PRO (+ усилитель Fiio K5 PRO)

Микрофон: AKG 220P

Аудиоинтерфейс: Roland Rubix 24

Секвенсор: Ableton Live 10 Suite