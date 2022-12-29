Тексты для сайтов и соцсетей. Информационные статьи.

Выпускница курсов копирайтинга онлайн-школы Internet Profi, где изучала современные требования к SEO, LSI-текстам, а так же информационные и продающие тексты, статьи и посты для соц. сетей, письма для рассылок.Стремлюсь к тому, чтобы каждый мой текст был настолько качественным, насколько это возможно. Предпочитаемые темы:

медицина — диплом фельдшера и опыт работы 8+ лет. Раскрою медицинские темы широкому кругу читателей;

авторемонт — заканчивала курсы для собственного интереса;

домашние животные — имею большой опыт ответственного содержания кошек, красноухих черепах, грызунов. По теме изучено много информации;

товары широкого потребления (мебель, одежда, бытовая техника и т.д.) — изучу свойства и характеристики товара по разным источникам, выделю важную для покупателя информацию, создам на её основе интересный легко читаемый текст;

рассмотрю разные темы для работы — над расширением кругозора работаю постоянно. Увлекаюсь путешествиями и фотографией.

Если вам понравится мой текст, а мне будет интересна ваша тематика — буду рада продолжить наше сотрудничество.