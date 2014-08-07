перевод текстов различного формата (немецкий язык)

Окончила Педколледж по специальности немецкий язык (2002-2005), затем поступила в Полоцкий госуниверситет по специальности преподаватель немецкого и английский языков. В 2009 выйграла степендию и ехала на месяц на учёбу в Германию в г. Бамберг. Университет окончила в 2010 и стала работать учителем иностранных языков до сегодняшнего момента. Хотела попробовать себя в новом виде деятельности как удалённый переводчик по немецкому языку (текст любого формата).