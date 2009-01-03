stpater

Петр Мариненко stpater

 
NaN летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсер онлайн синонимайзера

    Необходим парсер онлайн синонимайзера (например http://synonymizer.ru). На входе-текст, на выходе конструкция вида {вар1|вар2|вар3|вар4|вар5}, где вар1...вар5-это синонимы данного слова. Требуется: возможность задания максимального количества синонимов для слов и учет заглавной буквы в словах(если слово начинается с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
dronz
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Парсер онлайн синонимайзера
Доволен сотрудничеством, никаких нареканий нет. Все четко, и постановка задачи и оплата. Рекомендую!(+)
Заказывал парсер онлайн сервиса. Скрипт был выполнен на PHP+cURL очень быстро и очень грамотно. В процессе возникали дополнительные требования к техзаданию. Все пожелания были учтены и технично исполнены. Рекомендую!
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