Этот клиентс помощью сценариев можно настроить на автоматическую заливку файлов на различные фтп серверы по списку. Требуется помощь в такой настройке.
Настройка сервера/ПО1 заявка
Закрыт
14 лет назад
Этот клиентс помощью сценариев можно настроить на автоматическую заливку файлов на различные фтп серверы по списку. Требуется помощь в такой настройке.
Необходим парсер онлайн синонимайзера (например http://synonymizer.ru). На входе-текст, на выходе конструкция вида {вар1|вар2|вар3|вар4|вар5}, где вар1...вар5-это синонимы данного слова. Требуется: возможность задания максимального количества синонимов для слов и учет заглавной буквы в словах(если слово начинается с ...