ОБРАЗОВАНИЕ:
Черниговский государственный технологический университет (Чернигов, Украина).
Год окончания 2012.
Специальность: Системное программирование, бакалавр.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
английский (выше среднего), русский, украинский.
НАВЫКИ:
- HTML, CSS, jQuery, PHP.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Комментарии.
- Доработка существующего проекта при наличии подробного и грамотно составленного технического задания.
КОНТАКТЫ:
Обращайтесь по интернету в любое время суток.
На письма, написанные на почту и присланы в icq - ответ 100%.
ГАРАНТИРУЮ:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Постоянный контакт.
ОПЛАТА:
• WebMoney (WMZ, WMR, WMU, WME).
• На сервис.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Военная служба
Младший лейтенант запаса