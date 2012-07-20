ОБРАЗОВАНИЕ:

Черниговский государственный технологический университет (Чернигов, Украина).

Год окончания 2012.

Специальность: Системное программирование, бакалавр.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

английский (выше среднего), русский, украинский.

НАВЫКИ:

- HTML, CSS, jQuery, PHP.

- Аккуратный, логичный, продуманный код.

- Комментарии.

- Доработка существующего проекта при наличии подробного и грамотно составленного технического задания.

КОНТАКТЫ:

Обращайтесь по интернету в любое время суток.

На письма, написанные на почту и присланы в icq - ответ 100%.

ГАРАНТИРУЮ:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Постоянный контакт.

ОПЛАТА:

• WebMoney (WMZ, WMR, WMU, WME).

• На сервис.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Военная служба

Младший лейтенант запаса