Образование: Высшее техническое

Знание языков программирования: С++, Paskal, основы ASM, работа с библиотекой QT

Знание языков: Английский средний уровень

Работа с: BuilderC++,Delphi, MASM32,

Опыт работы с семейством операционных систем Windows 9x\XP\NT,написание ПО для данных ОС под внешние устройства, а также ПО для микроконтроллеров типа PIC в рамках создания комплекса лабораторных работ ориентированных на измерение величин, контроль параметров, управление через СОМ, LPT.

Участие в разработке приложений баз данных (INTERBASE) (клиент-сервер и т.д.),

Желательно: удаленное участие в проэктах

E-mail: [email protected]