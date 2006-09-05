Образование: Высшее техническое
Знание языков программирования: С++, Paskal, основы ASM, работа с библиотекой QT
Знание языков: Английский средний уровень
Работа с: BuilderC++,Delphi, MASM32,
Опыт работы с семейством операционных систем Windows 9x\XP\NT,написание ПО для данных ОС под внешние устройства, а также ПО для микроконтроллеров типа PIC в рамках создания комплекса лабораторных работ ориентированных на измерение величин, контроль параметров, управление через СОМ, LPT.
Участие в разработке приложений баз данных (INTERBASE) (клиент-сервер и т.д.),
Желательно: удаленное участие в проэктах
E-mail: [email protected]