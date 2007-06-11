Образование: Высшее техническое

Знание языков программирования: С++, Paskal, основы ASM

Знание языков: Английский средний уровень

Работа с: BuilderC++, Delphi, Qt.

Опыт работы с семейством операционных систем Windows 9x\XP\NT, написание ПО под внешние устройства, разрабатывал железо и ПО в рамках создания комплекса лабораторных работ ориентированных на измерение величин, контроль параметров. Работа через СОМ, LPT.

Знание микроконтроллеров семейства MICROCHIP опыт в разработке ПО и проектировании устройств на их основе.

Участие в разработке приложений баз данных (INTERBASE) (клиент-сервер и т.д.),

ПО для лабораторных комплексов, и др. внешних устройств.

E-mail: [email protected]