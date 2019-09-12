strafetheweb

Strafe the web
Front-end
- Верстка макетов любой сложности в Pixel perfect
- Адаптивность и кроссбраузерность
- Современные решения для работы с анимациями
- Навыки работы с библиотеками Bootstrap, jQuery, React.js и другими
Back-end
- Работа с PHP, mysql, ajax
- Реализация желаемого вами функционала, используя минимум ресурсов "железа"
- Доработка уже готового решения под ваши нужды
- Посадка готовой вёрстки на любую популярную CMS (WordPress, Opencart...) и привязка базы данных
- Современный стeк технологий
Действие аккаунта приостановлено!