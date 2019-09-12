strafetheweb

Владимир strafetheweb

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Strafe the web

Front-end

  • Верстка макетов любой сложности в Pixel perfect
  • Адаптивность и кроссбраузерность
  • Современные решения для работы с анимациями
  • Навыки работы с библиотеками Bootstrap, jQuery, React.js и другими

  Back-end

  • Работа с PHP,  mysql, ajax
  • Реализация желаемого вами функционала, используя минимум ресурсов "железа"
  • Доработка уже готового решения под ваши нужды
  • Посадка готовой вёрстки на любую популярную CMS (WordPress, Opencart...) и привязка базы данных
  • Современный стeк технологий