Портреты на заказ в разных стилях и форматах.

Привет, меня зовут Тарас, я начинающий художник, но могу многое. Рисую в течение 7 лет, из них, 4 на графическом планшете, окончил художественную школу. Сейчас учусь в КПИ. Люблю одноразовое сотрудничество, но с радостью возьмусь за проекты. Имею большое портфолио в инстаграмме (@strangertaras), сейчас занимаюсь своим патреоном, рисую нюд-контент: https://www.patreon.com/stranger_special_content (к сожалению, эта платформа запрещает прикреплять такие изображения здесь)