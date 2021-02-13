strawberryfields

Специалист со знанием английского и французского языков

Я лингвист и начинающий переводчик. Владею двумя языками, из них английский учу больше 10 лет, а французский - пять. Все, что связано с языками очень увлекает меня, всегда погружаюсь в работу на 100%. Открыта к обучению, самосовершенствованию, стремлюсь открывать новые горизонты. Люблю работу, которая дает возможность развивать нестандартное мышление