Студент МФТИ, большой спектр способностей, языки/html/soft/дизайн/копирайт
Студент МФТИ.
HTML/CSS
PHP
C
Adobe Photoshop
MS Office
AutoCAD
Solid Works
Matlab
Wolfram Mathematica
Анлийский общий (FCE), технический (год обучения в МФТИ) - переводы.
Фотограф (есть портфолио)
Копирайтер
Дизайн и вертска сайтов, буклетов, журналов
Работаю удаленно по ночам и вечерам
Креативный, усидчивый, целеустремленный
Возможно быстрое самостоятельное обучение работы на любых прикладный пакетах
Научно-исследовательская деятельность также привестсвуется
Оплата по объему, сложности и срочности работы
ICQ 488817423
tel +79857667338 - во второй половине дня и ночью
Действие аккаунта приостановлено!