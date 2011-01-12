Студент МФТИ, большой спектр способностей, языки/html/soft/дизайн/копирайт

Студент МФТИ.

HTML/CSS

PHP

C

Adobe Photoshop

MS Office

AutoCAD

Solid Works

Matlab

Wolfram Mathematica

Анлийский общий (FCE), технический (год обучения в МФТИ) - переводы.

Фотограф (есть портфолио)

Копирайтер

Дизайн и вертска сайтов, буклетов, журналов

Работаю удаленно по ночам и вечерам

Креативный, усидчивый, целеустремленный

Возможно быстрое самостоятельное обучение работы на любых прикладный пакетах

Научно-исследовательская деятельность также привестсвуется

Оплата по объему, сложности и срочности работы

ICQ 488817423

tel +79857667338 - во второй половине дня и ночью

[email protected]