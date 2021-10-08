stream-ivan

Юрист, Беларусь.

Имею значительный опыт в части работы юристом: более десяти лет правовой работы в крупной организации. Могу оказать помощь в составлении документов с самого начала (заключения договора), в процессе его исполнения (изменение договора, нюансы исполнения, составление сопутствующих документов), и при окончании договора (расторжение, со взысканием задолженности или неустойки). Есть опыт судебных споров как в общих, так и в экономических (ранее - хозяйственных судах). Готов подготовить документы по полному спектру способов взыскания задолженности: учинение исполнительных надписей, обращение за выдачей определения о судебном приказе, исковые заявления, отзывы на них, возражения на отзывы и т.п., сформировать сопутствующий пакет документов. Готов к консультированию либо составлению документов в части экономических, гражданских дел.