stream1

Артём Жидалев stream1

 
34 годаУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Ann_Art

Хорошо рисую визитки, умею обращаться с фотографиями, календари и буклеты короче в принципе всей наружной рекламой.

Портфолио
Показать больше работ