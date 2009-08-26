Ann_Art
Хорошо рисую визитки, умею обращаться с фотографиями, календари и буклеты короче в принципе всей наружной рекламой.
Портфолио
- Без названия133 просмотра
- Мобила158 просмотров
- Логотип движения "солидарность"209 просмотров
- Логотип движения "солидарность"170 просмотров
- Логотип движения "солидарность"204 просмотра
- Логотип168 просмотров
- Без названия147 просмотров
- Без названия163 просмотра
- Без названия152 просмотра
- Без названия146 просмотров
- Без названия184 просмотра
- Мужское белье компании "Лестный"163 просмотра