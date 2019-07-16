streamdoge

Привет, вселенная!

Я занимаюсь веб-разработкой, специализируюсь на создании сайтов-визиток, одностраничных сайтов и landing-page.

Владею языками: CSS 3.0, html5, PHP, Javascript.

Так же владею следующими навыками: SEO-оптимизирую сайт/текст, резиновая верстка, оптимизация времени загрузки сайта, веса, установка и настройка хостинга, написание текстов/статей, имею чувство вкуса и яркую фантазию, что обеспечит вашему сайту приятный и современный внешний вид.

Ответственный, исполнительный, общительный и всегда на связи! :)