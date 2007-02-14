Очень желательно нахождение в Екатеринбурге. Сайт построен на связке Joomla+Virtuemart. Virtuemart используется как каталог, его нужно забивать. С предложениями обращаться в icq 261-939-979.
Доброго Вам времени суток. Рады приветствовать Вас!
Готовы взяться за любой проект любой сложности. Делаем все качественно и быстро.
Весь спектр услуг: от подгона шаблона под движок и обычной верстки, до Flash и создания интернет-магазинов, порталов, систем, дизайна и разработки фирменных цветов и логотипов. Предлагаем свои услуги в написании материалов, раскрутке, SEO.
Наши преимущества:
1) низкие цены на услуги (мы не фирма - мы группа фрилансеров, формирующаяся в зависимости от заказа - 2 или 4 человека);
2) короткие сроки выполнения работ (т.к. у нас много свободного времени, мы не работаем одновременно над несколькими заказами);
3) тех. поддержка наших ресурсов (быстро откликнемся на проблемы и оперативно их решим);
4) если нужно - напишем инструкцию с картинками, как работать с сайтом и обновлять его;
5) постоянный контакт с заказчиком (разбиваем разработку на этапы - после каждого этапа показываем заказчику результат);
6) широкий спектр услуг (от дизайна и верстки, до разработки с нуля порталов, поиска материалов, раскрутки сайтов).
Во всех наших работах ставим следующий код:
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