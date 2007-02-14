Доброго Вам времени суток. Рады приветствовать Вас!

Готовы взяться за любой проект любой сложности. Делаем все качественно и быстро.

Весь спектр услуг: от подгона шаблона под движок и обычной верстки, до Flash и создания интернет-магазинов, порталов, систем, дизайна и разработки фирменных цветов и логотипов. Предлагаем свои услуги в написании материалов, раскрутке, SEO.

Наши преимущества:

1) низкие цены на услуги (мы не фирма - мы группа фрилансеров, формирующаяся в зависимости от заказа - 2 или 4 человека);

2) короткие сроки выполнения работ (т.к. у нас много свободного времени, мы не работаем одновременно над несколькими заказами);

3) тех. поддержка наших ресурсов (быстро откликнемся на проблемы и оперативно их решим);

4) если нужно - напишем инструкцию с картинками, как работать с сайтом и обновлять его;

5) постоянный контакт с заказчиком (разбиваем разработку на этапы - после каждого этапа показываем заказчику результат);

6) широкий спектр услуг (от дизайна и верстки, до разработки с нуля порталов, поиска материалов, раскрутки сайтов).

Во всех наших работах ставим следующий код: