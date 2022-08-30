👋 Привет! Меня зовут Роман я UI/UX дизайнер.
👋 Привет! Меня зовут Рома, я UI/UX/Web designer
Разработаю Дизайн любой сложности. Для вашего блога, бизнеса или интернет магазина. Так же возможна разработка мобильного приложения в команде!
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА!
Так как я только в начале пути на этой фриланс бирже сделаю ваш дизайн за минимальный прайс , при условии что вы оставите честный отзыв о проделанной работе.
Работаю по предоплате 15$
Ваш проект готовлю в Figma, подготовлю его для вёрстки, если необходимо – могу также сверстать сайт на webflow.
⚡Инструменты, которыми владею: Figma, Photoshop, After Effects, Webflow.
-UI/UX/Web designer
-Истории и посты для instagram
-Презентации
-Верстка на Webflow
Портфолио:
- telegram: @Inelligent
- e-mail: [email protected]
- instagram: raroman4ik
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Landing page СТО16 просмотров