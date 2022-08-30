👋 Привет! Меня зовут Роман я UI/UX дизайнер.

👋 Привет! Меня зовут Рома, я

Разработаю Дизайн любой сложности. Для вашего блога, бизнеса или интернет магазина. Так же возможна разработка мобильного приложения в команде!

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА!

Так как я только в начале пути на этой фриланс бирже сделаю ваш дизайн за минимальный прайс , при условии что вы оставите честный отзыв о проделанной работе.

Работаю по предоплате 15$

Ваш проект готовлю в Figma, подготовлю его для вёрстки, если необходимо – могу также сверстать сайт на webflow.

⚡Инструменты, которыми владею: Figma, Photoshop, After Effects, Webflow.

-UI/UX/Web designer

-Истории и посты для instagram

-Презентации

-Верстка на Webflow

 Портфолио:

📣 Доступен для связи 24/7: