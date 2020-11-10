strekoza_166

Специалист по рекламе в Фейсбук и Инстаграм

Опыт работы:

1. Специалист по настройке таргетированной рекламы в Фэйсбук и Инстаграм:

- Создание креативов (фото- , видеоролики)

- Составление продающих текстов

- Настройка РК

- Контроль и оптимизация РК

- Создание аудиторий look-a-like

- Анализ конкурентов и их рекламы

- Отчётность по РК

2. СММ специалист:

- Создание аккаунта в Инстаграм и перевод его в бизнес-профиль

- Оформление шапки аккаунта: название магазина, описание, создание мультиссылки с добавлением всех контактов магазина (соцсети, сайт, телефон, мессенджеры).

- Составление контент-плана для публикаций.

- Написание постов.

- Поиск и создание фото для постов.

- Подбор хэштегов и геолокаций.

- Проведение опросов и викторин в аккаунте для поднятия активности и охвата.

- Создание и заполнение раздела актуальное.

3. Специалист по продвижению в социальных сетях:

- Настройка таргета в Facebook, My Target

- Работа с Пикселем Фэйсбук (создание, применение, анализ)

- Составление отчётов по рекламным кампаниям

- Создание креативов для рекламы

- Составление контент-плана

- Создание и размещение постов в соц. сетях Instagram, Facebook, ОК, ВК

- Создание и оформление групп в ВК

- Создание и редактирование фотоконтента

- Создание и размещение сторис

- Взаимодействие с подписчиками

- Работа с блогерами

- Работа с сервисами аналитики, автопостинга (LiveDune, Adlover, Publer, Smmplaner, Instaplus.me)