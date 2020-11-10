strekoza_166

Опыт работы:
1. Специалист по настройке таргетированной рекламы в Фэйсбук и Инстаграм:
- Создание креативов (фото- , видеоролики)
- Составление продающих текстов
- Настройка РК
- Контроль и оптимизация РК
- Создание аудиторий look-a-like
- Анализ конкурентов и их рекламы
- Отчётность по РК
2. СММ специалист:
- Создание аккаунта в Инстаграм и перевод его в бизнес-профиль
- Оформление шапки аккаунта: название магазина, описание, создание мультиссылки с добавлением всех контактов магазина (соцсети, сайт, телефон, мессенджеры).
- Составление контент-плана для публикаций.
- Написание постов.
- Поиск и создание фото для постов.
- Подбор хэштегов и геолокаций.
- Проведение опросов и викторин в аккаунте для поднятия активности и охвата.
- Создание и заполнение раздела актуальное.
3. Специалист по продвижению в социальных сетях:
- Настройка таргета в Facebook, My Target
- Работа с Пикселем Фэйсбук (создание, применение, анализ)
- Составление отчётов по рекламным кампаниям
- Создание креативов для рекламы
- Составление контент-плана
- Создание и размещение постов в соц. сетях Instagram, Facebook, ОК, ВК
- Создание и оформление групп в ВК
- Создание и редактирование фотоконтента
- Создание и размещение сторис
- Взаимодействие с подписчиками
- Работа с блогерами
- Работа с сервисами аналитики, автопостинга (LiveDune, Adlover, Publer, Smmplaner, Instaplus.me)