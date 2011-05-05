strelecolya

E-mail: [email protected]

тел.: 063 412 40 84

ICQ: 576 401 733

Образование: Одесский Национальный Университет им. И.И. Мечникова. 2000-2005 гг..

Менеджер-экономист (красный диплом)

Опыт работы: 2005-2006 гг.. ООО ПТК "Техноликс", менеджер по информационно-аналитическому обеспечению

2006 г. ЧП Абакумов, менеджер по продажам

2008-2010 гг.. создание сайтов, под биржу SAPE

2010-2011 гг.. совладелец интернет-магазина спортивной амуниции boxer-sl.com.ua (увольнение в связи с переездом на другое место жительства)

Свободно владею ПК, имею свободный доступ к интернет.