strelnikov1317

Захар Стрельников strelnikov1317strelnikov1317
23 годаРоссия/Иркутск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML/CSS developer
Профессиональная верстка, уникальный дизайн!
О себе:
Я занимаюсь веб-разработкой уже более года, стараюсь не отставать от новых технологий. Работаю быстро, качественно. Сайты делаю уникальные, с красочным дизайном.
Оплата:
- Сбербанк
- webmoney
Знания, навыки:
- HTML5
- CSS3
БЭМ
- Flexbox, Grid.
- Gulp
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Pixel perfect
Действие аккаунта приостановлено!