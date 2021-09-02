strelnikov1317

Захар Стрельников strelnikov1317

 
23 годаРоссия/Иркутск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML/CSS developer

Профессиональная верстка, уникальный дизайн!

О себе:

Я занимаюсь веб-разработкой уже более года, стараюсь не отставать от новых технологий. Работаю быстро, качественно. Сайты делаю уникальные, с красочным дизайном.

Оплата:

  • Сбербанк
  • webmoney
Контакты:

Знания, навыки:

  • HTML5
  • CSS3

    БЭМ

  • Flexbox, Grid.
  • Gulp
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Pixel perfect

HTMLCSSGulp