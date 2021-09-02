strelnikov1317

HTML/CSS developer

Профессиональная верстка, уникальный дизайн!

О себе:

Я занимаюсь веб-разработкой уже более года, стараюсь не отставать от новых технологий. Работаю быстро, качественно. Сайты делаю уникальные, с красочным дизайном.

Оплата:

Сбербанк

webmoney

Контакты:

Почта: [email protected]

Телеграм: https://t.me/jjdfk

Знания, навыки: